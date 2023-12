SOIRÉE DE GALA Jarville-la-Malgrange, 4 décembre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Jarville-la-Malgrange,Meurthe-et-Moselle

Au programme de cette soirée exceptionnelle, culturelle et festive :

– 19h les artisans d’art résidents de La Cité du Faire vous invitent à une expo-vente de leurs créations

– 20h Laurence Guillemin et Cyril Keidel proposent un concert duo jazz classique piano et saxophone

– Vers 20h45 La petite pause Créole vous régale d’un repas aux accents ensoleillés – 18 € (version végétarienne possible)

Ti’punch et cocktails en vente sur place.

Lien de la réservation:

https://www.helloasso.com/associations/la-cite-du-faire/evenements/artisanat-d-art-et-musique-classique-se-mettent-au-diapason. Adultes

Vendredi 2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 21:00:00. 18 EUR.

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The program for this exceptional cultural and festive evening includes:

– 7pm La Cité du Faire?s resident craftspeople invite you to an exhibition and sale of their creations

– 8pm Laurence Guillemin and Cyril Keidel present a classical jazz duo concert featuring piano and saxophone

– Around 8:45pm La petite pause Créole serves up a sun-drenched meal – 18? (vegetarian version available)

Ti’punch and cocktails for sale on site.

Booking link:

https://www.helloasso.com/associations/la-cite-du-faire/evenements/artisanat-d-art-et-musique-classique-se-mettent-au-diapason

En el programa de esta excepcional velada cultural y festiva:

– 19.00 h Los artesanos de la Cité du Faire le invitan a una exposición y venta de sus creaciones

– 20.00 h Laurence Guillemin y Cyril Keidel ofrecen un concierto a dúo de jazz clásico con piano y saxofón

– Hacia las 20.45 h, La petite pause Créole le ofrecerá una comida soleada de 18 euros (versión vegetariana disponible)

Ti’punch y cócteles disponibles in situ.

Enlace para reservar:

https://www.helloasso.com/associations/la-cite-du-faire/evenements/artisanat-d-art-et-musique-classique-se-mettent-au-diapason

Auf dem Programm dieses außergewöhnlichen, kulturellen und festlichen Abends stehen :

– 19 Uhr Die in La Cité du Faire ansässigen Kunsthandwerker laden Sie zu einer Verkaufsausstellung ihrer Kreationen ein

– 20 Uhr Laurence Guillemin und Cyril Keidel bieten ein Duo-Konzert mit klassischem Jazz, Klavier und Saxophon

– Gegen 20.45 Uhr Die kleine kreolische Pause verwöhnt Sie mit einem Essen mit sonnigen Akzenten – 18 ? (vegetarische Version möglich)

Ti’punch und Cocktails werden vor Ort verkauft.

Link für die Reservierung:

https://www.helloasso.com/associations/la-cite-du-faire/evenements/artisanat-d-art-et-musique-classique-se-mettent-au-diapason

