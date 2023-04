BULLES D’HISTOIRES, 6 mai 2023, Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange. Jarville-la-Malgrange ,Meurthe-et-Moselle , Jarville-la-Malgrange BULLES D’HISTOIRES 76 Avenue de la Malgrange Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Jarville-la-Malgrange . La 6ème édition de ce festival donnera une place de choix à l’histoire, centrée sur quelques personnages célèbres, des événements collectifs ou des anecdotes mémorables mais donnera aussi un coup de projecteur aux univers fantastiques peuplés d’elfes et de gobelins. Une trentaine de dessinateurs aux talents diversifiés dédicaceront leurs albums. Des balades en calèche et des tours de poney assurés par l’Écurie du Vermois ainsi que des restitutions historiques proposées par l’association Historica Tempus agrémenteront cette journée. Entrée gratuite – Bouquiniste, numéros de magie, concours de dessin, trollball, petite restauration, buvette +33 6 77 43 76 19 https://festivalbdmalgrange.wixsite.com/festivalbdmalgrange Fabrice Angleraud

