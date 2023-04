Exposition de sculptures d’extérieur JARTdin Saint-Michel-en-Grève Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Exposition de sculptures d’extérieur JARTdin, 3 juin 2023, Saint-Michel-en-Grève. Exposition de sculptures d’extérieur 3 et 4 juin JARTdin 0 Un petit jardin ébouriffé de graminées met en scène les oeuvres de 4 sculpteurs: Annelise NGUYEN, Guillaume FICHET, Bruno GUIHENEUF et Félix VALDELIEVRE. JARTdin Route de Toul Ar Vilin, 22300, Saint-Michel-en-Grève, Côtes d’Armor, Bretagne, France Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 35 75 76 http://www.jartdin.fr/ http://www.jartdin.fr Petit jardin dominant la lieue de grève, présentant des expositions de sculpture contemporaine depuis 2006 et des concerts en été. « Au commencement, il y eut une « Graine » d’Irène Le Goaster, puis un « Oiseau » de Marc Birraux est venu la rejoindre. L’émotion de ces œuvres artistiques s’est ajoutée à celle des couleurs, des parfums, des formes, des graphismes et des textures du jardin… C’est donc tout naturellement que, pour partager l’art au jardin, des artistes installent leurs sculptures le temps d’une exposition au JARTdin » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © yvonik Josse

