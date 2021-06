Longjumeau Théâtre de Longjumeau Essonne, Longjumeau Jarry Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Longjumeau

Jarry Théâtre de Longjumeau, 23 septembre 2021-23 septembre 2021, Longjumeau. Jarry

Théâtre de Longjumeau, le jeudi 23 septembre à 20:00

Mais qui est Jarry ? Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à tout épreuve… mais pas que.Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus… comme lors d’une soirée entre amis ! 1h30 d’aventure humaine, de tête à tête, où chaque représentation sera unique : un véritable moment de partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé. De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque-chose à vivre avec Jarry. Pour votre santé, allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie !

Tarifs: de 25€ à 35€

Jarry revient avec son nouveau spectacle : toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre. Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T20:00:00 2021-09-23T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu Théâtre de Longjumeau Adresse 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Ville Longjumeau lieuville Théâtre de Longjumeau Longjumeau