Le lundi 8 novembre 2021

de 20h à 22h30

payant

Nouvel album : “Be The Change” Surnommé The blue-eyed soul boy of jazz, Jarrod Lawson revient enfin à Paris après plus de 6 années d’absence discographique avec un album de toute beauté. Talent inouï venu de Portland, Jarrod Lawson est un pianiste chanteur autodidacte qui s’est révélé sur la tard en s’affranchissant de tout formatage, entre soul, jazz, latin, gospel et funk. Fort d’un 1er essai discographique déconcertant de maturité et de fraîcheur à la fois, il rencontre la reconnaissance des critiques et l’admiration de certains de ses pairs aussi prestigieux que Stevie Wonder, raflant plusieurs récompenses telles que le Jazz FM award du meilleur artiste Soul, devant D’Angelo et Lalah Hathaway en 2015. Ce chouchou du public anglais, de plus en plus convoité par toutes les scènes européennes, fait enfin un retour providentiel avec l’album “Be The Change” : un bijou d’écriture, d’arrangements, de groove et de feeling, à la fois intemporel et ancré dans son temps, qui se classe déjà parmi les oeuvres les plus essentielles du genre. Concerts -> Jazz New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

