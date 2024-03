JAROSLAV3000 Les Disquaires Paris, mercredi 10 avril 2024.

Le mercredi 10 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant PAF : 5 EUR

Le mercredi 10 avril aux Disquaires sera l’occasion pour le duo de choc de présenter son premier EP lors d’une Release Party qui s’annonce déjà culte.

JAROSLAV3000 : (Indie rock / post punk)

Créé à Paris en 2022, Jaroslav3000 est le projet de deux jeunes trublions qui comptent échapper au salariat en multipliant les compositions audacieuses et entêtantes.

Captivés par le rock des années 2000 à une époque o ù il n’intéressait plus grand monde, Tim et Tom veulent saisir l’essence des années Strokes et Arctics, où la fougue naïve de l’adolescence et l’arrogance juvénile fusionnent dans des morceaux courts et addictifs, mais où l’efficacité n’est jamais synonyme de format calibré et de moule industriel. Mais comment désacralise-t-on ses idoles ? La question est ouverte, l’histoire nous dira si Jaroslav3000 est un énième tributeband ou s’il parviendra à rejoindre ses idoles au

panthéon des plus grands et ainsi permettre à Tim de quitter son poste d’AED en Lycée pro.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.helloasso.com/associations/jaroslav3000/evenements/jaroslav3000-release-party?fbclid=IwAR0eGnq0DM0yaQWlK72aKZ-a0Hfd5YazugSOCkhjQ02lCbKiKrz9eNamyqc

JAROSLAV3000