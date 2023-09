LOTO DE L’AEIM Jarny, 1 octobre 2023, Jarny.

Jarny,Meurthe-et-Moselle

Ouverture des portes à 13h30

Vente de pâtisseries et boissons sur place. Tout public

Dimanche 2023-10-01 13:30:00 fin : 2023-10-01 . .

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Doors open at 1:30 pm

Pastries and drinks on sale

Apertura a las 13h30

Venta de bollería y bebidas in situ

Öffnung der Türen um 13.30 Uhr

Verkauf von Gebäck und Getränken vor Ort

Mise à jour le 2023-09-25 par MILTOL