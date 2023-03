CARNAVAL VÉNITIEN Jarny Jarny Catégories d’Évènement: Jarny

CARNAVAL VÉNITIEN, 15 avril 2023, Jarny

2023-04-15 10:00:00 – 2023-04-15 17:00:00

Meurthe-et-Moselle Jarny . Une centaine de costumés, présentation de masques vénitiens, déambulation sur le marché, maquillages pour les enfants et d’autres nombreuses animations

Restauration sur place +33 3 82 33 14 54 Jarny

