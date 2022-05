Jarnal entre les gouttes, 16 juillet 2022, .

Jarnal entre les gouttes

2022-07-16 – 2022-07-16

Pour ce tout premier spectacle, Jarnal a mis au point un style d’humour innovant qu’il qualifie de “subversif prudent”. L’enjeu est de taille pour lui car : s’il est trop prudent, les gens ne viendront pas voir son deuxième spectacle. Et s’il est trop subversif il n’y aura pas de deuxième spectacle. Venez l’aider à trouver le bon dosage !

Au programme : terrorisme, politiquement correct, cancel culture, harcèlement, violences conjugales, échec européen, surpopulation, etc.

Évidemment, pour tenir le spectateur en haleine, Jarnal alterne avec des sujets plus légers comme le burn out, la dépression et la misère sexuelle.

+33 5 59 25 78 05

Jarnal

