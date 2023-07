Visite des différents type d’assainissement collectifs Jarnages, 26 juillet 2023, Jarnages.

Jarnages,Creuse

Nous vous invitons à découvrir l’une des étapes majeurs du cycle de l’eau domestique : l’épuration de l’eau.

Quelles sont les différentes techniques utilisées ? Quelles sont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs ? Que pouvons nous faire pour améliorer nos pratiques ? Autant de questions auxquelles nous vous proposons de répondre en visitant les stations de Parsac, de Jarnages et de Gouzon, en compagnie d’un spécialiste.

Gratuit – Réservation obligatoire auprès du CPIE..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . EUR.

Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine



We invite you to discover one of the major stages in the domestic water cycle: water purification.

What different techniques are used? What are their respective advantages and disadvantages? What can we do to improve our practices? We invite you to visit the Parsac, Jarnages and Gouzon water treatment plants, in the company of a specialist.

Free – Reservations required at the CPIE.

Le invitamos a descubrir una de las principales etapas del ciclo doméstico del agua: su depuración.

¿Cuáles son las diferentes técnicas utilizadas? ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes respectivos? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras prácticas? Le invitamos a visitar las depuradoras de Parsac, Jarnages y Gouzon en compañía de un especialista.

Gratuito – Imprescindible reservar en el CPIE.

Wir laden Sie ein, einen der wichtigsten Schritte im häuslichen Wasserkreislauf zu entdecken: die Wasseraufbereitung.

Welche verschiedenen Techniken werden verwendet? Was sind ihre jeweiligen Vor- und Nachteile? Was können wir tun, um unsere Praktiken zu verbessern? Wir möchten Ihnen diese Fragen beantworten, indem wir die Kläranlagen von Parsac, Jarnages und Gouzon in Begleitung eines Fachmanns besichtigen.

Kostenlos – Reservierung beim CPIE erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-02 par Creuse Confluence Tourisme