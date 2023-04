Marché de Noël et bourse aux livres Salle polyvalente, 14 rue de l’Écho Jargeau Catégories d’Évènement: Jargeau

Loiret

Marché de Noël et bourse aux livres Salle polyvalente, 14 rue de l’Écho, 3 décembre 2023, Jargeau. .

Dimanche 2023-12-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Salle polyvalente, 14 rue de l’Écho

Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-01-02 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS

Détails Catégories d’Évènement: Jargeau, Loiret Autres Lieu Salle polyvalente, 14 rue de l'Écho Adresse Salle polyvalente, 14 rue de l'Écho Ville Jargeau Departement Loiret Lieu Ville Salle polyvalente, 14 rue de l'Écho Jargeau

Salle polyvalente, 14 rue de l'Écho Jargeau Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jargeau/

Marché de Noël et bourse aux livres Salle polyvalente, 14 rue de l’Écho 2023-12-03 was last modified: by Marché de Noël et bourse aux livres Salle polyvalente, 14 rue de l’Écho Salle polyvalente, 14 rue de l'Écho 3 décembre 2023 Salle polyvalente, 14 rue de l'Écho Jargeau

Jargeau Loiret