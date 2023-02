Jared James Nichols L’EMPREINTE, 12 février 2023, SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX.

Jared James Nichols L’EMPREINTE. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 18:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

GRAND PARIS SUD – REGIE L’EMPREINTE (L-R-22-5045) PRESENTE : ce concert. L’Empreinte a le plaisir d’accueillir un des plus grands guitaristes de sa génération : Jared James Nichols. Reconnu pour jouer sans médiator, le bluesman du Wisconsin est devenu l’un des rares représentants de la marque de guitare : Gibson. Jared James Nichols a sorti deux albums en solo jusqu’à présent, « Old Glory and the Wild Revival » en 2015 et « Black Magic » en 2018. Il est également membre du groupe de rock The Dead Daisies. Ce sera la seule date de l’artiste en France sur cette tournée !RER D : Gare du Nord, Châtelet, Gare de Lyon > direction Melun via Combs-la-Ville arrêt Savigny-le-Temple. Le parking de la gare RER est l’endroit parfait pour stationner votre beau carrosseAccès personnes à mobilité réduite : 01 64 41 70 25 JARED JAMES NICHOLS JARED JAMES NICHOLS

Votre billet est ici

L’EMPREINTE SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 301 AVENUE DE L’EUROPE 77547

GRAND PARIS SUD – REGIE L’EMPREINTE (L-R-22-5045) PRESENTE : ce concert. L’Empreinte a le plaisir d’accueillir un des plus grands guitaristes de sa génération : Jared James Nichols.

Reconnu pour jouer sans médiator, le bluesman du Wisconsin est devenu l’un des rares représentants de la marque de guitare : Gibson.

Jared James Nichols a sorti deux albums en solo jusqu’à présent, « Old Glory and the Wild Revival » en 2015 et « Black Magic » en 2018. Il est également membre du groupe de rock The Dead Daisies.

Ce sera la seule date de l’artiste en France sur cette tournée !

RER D : Gare du Nord, Châtelet, Gare de Lyon > direction Melun via Combs-la-Ville arrêt Savigny-le-Temple.

Le parking de la gare RER est l’endroit parfait pour stationner votre beau carrosse

Accès personnes à mobilité réduite : 01 64 41 70 25.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici