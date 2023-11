Jards Macalé New Morning Paris, 29 février 2024, Paris.

Tribute to Farinha do Desprezo

Jards Macalé est considéré comme l’un des artistes de samba les plus influents à ce jour. Doué d’une écriture sophistiquée, il mêle avec succès samba, rock, musique classique, jazz, bossa nova et tropicalia. La tournée rendra hommage à son tout premier album, sorti en 1972, et s’accompagnera d’une réédition de ce joyau caché. Jards Macalé – Farinha do Desprezo (1972)

En 2022, Macalé a célébré le 50e anniversaire de son premier album solo, un chef-d’oeuvre révolutionnaire publié par Philips en 1972. Ce disque emblématique nous a offert des titres intemporels tels que « Vapor Barato », « Mal Secreto », « Farinha do Desprezo », « Revendo Amigos » et « Hotel das Estrelas ». Son éclat pur a unifié les domaines de la musique brésilienne, insufflant à la samba et à la bossa nova l’essence ardente du rock, les harmonies classiques et l’esprit d’improvisation du jazz. Au fil des ans, une nouvelle génération de musiciens et de fans a découvert ce joyau, alimentant sa popularité croissante et inspirant de nouvelles collaborations.

== Line up ==

Jards Macalé (Guitare, Voix), Guilherme Held (Guitare), Pedro Dantas (Basse)

Jards Macalé