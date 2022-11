REDREDRED CAVE LA MOUSTACHE Jardres Catégories d’évènement: Jardres

Vienne

REDREDRED CAVE LA MOUSTACHE, 24 novembre 2022 21:00, Jardres. Jeudi 24 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Redredred est un groupe de rock/stoner/métal originaire de Poitiers, formé en 2013. Après plusieurs changements de line-up, le groupe sort son 1er titre Blood Red Stones en 2015 et dévoile ses influences majeures: Clutch, Down,… https://redredred.rock/track/blood-red-stones https://www.facebook.com/redredredband CAVE LA MOUSTACHE ZA La Carte, Jardres 86800 Jardres Vienne jeudi 24 novembre – 21h00 à 22h00

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Jardres, Vienne Autres Lieu CAVE LA MOUSTACHE Adresse ZA La Carte, Jardres Ville Jardres lieuville CAVE LA MOUSTACHE Jardres Departement Vienne

CAVE LA MOUSTACHE Jardres Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jardres/

REDREDRED CAVE LA MOUSTACHE 2022-11-24 was last modified: by REDREDRED CAVE LA MOUSTACHE CAVE LA MOUSTACHE 24 novembre 2022 21:00 CAVE LA MOUSTACHE Jardres Jardres bar-bars

Jardres Vienne