PSYCHIDERM CAVE LA MOUSTACHE Jardres Catégories d’évènement: Jardres

Vienne

PSYCHIDERM CAVE LA MOUSTACHE, 24 novembre 2022 22:15, Jardres. Jeudi 24 novembre, 22h15 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Psychiderm est un groupe composé de 4 musiciens aux influences diverses, allant du Rock ( Stoner/Psyché/Progressif) au Métal, en passant par le Blues et la Funk. https://www.facebook.com/PsychidermBand/ CAVE LA MOUSTACHE ZA La Carte, Jardres 86800 Jardres Vienne jeudi 24 novembre – 22h15 à 23h30

Détails Heure : 22:15 - 23:30 Catégories d’évènement: Jardres, Vienne Autres Lieu CAVE LA MOUSTACHE Adresse ZA La Carte, Jardres Ville Jardres lieuville CAVE LA MOUSTACHE Jardres Departement Vienne

CAVE LA MOUSTACHE Jardres Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jardres/

PSYCHIDERM CAVE LA MOUSTACHE 2022-11-24 was last modified: by PSYCHIDERM CAVE LA MOUSTACHE CAVE LA MOUSTACHE 24 novembre 2022 22:15 CAVE LA MOUSTACHE Jardres Jardres bar-bars

Jardres Vienne