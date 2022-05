Jardi’troc de Printemps Trégastel, 7 mai 2022, Trégastel.

Jardi’troc de Printemps Place Sainte Anne Centre des Congrès Trégastel

2022-05-07 – 2022-05-07 Place Sainte Anne Centre des Congrès

Trégastel Côtes d’Armor Trégastel

Un échange de plantes, ouvert à tous, adhérents ou non adhérents de

l’association, jardiniers novices ou chevronnés.

Toutes les personnes intéressées apporteront leurs plantes enracinées pour les échanges et les graines et boutures pour être données.

Il ne s’agit en aucun cas d’une manifestation mercantile mais d’une mise en

contact de jardiniers amateurs. Ce sera aussi une occasion d’échanger trucs et idées …

Préparez vos plantes à échanger (légumes, fleurs, arbustes, plantes rares ou plus courantes, hautes ou basses, persistantes ou caduques) et venez à la découverte d’autres plantes que des amateurs passionnés vous auront préparées.

