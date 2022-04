Jardi’Rêve Val de Virvée, 8 mai 2022, Val de Virvée.

Jardi’Rêve Val de Virvée

2022-05-08 – 2022-05-08

Val de Virvée 33240 Val de Virvée

EUR Vous qui aimez la nature, les fleurs et les plantes, Jardi’Rêve vous propose de magnifiques produits et d’excellents conseils sur les végétaux… Vous, respectueux de l’environnement et de l’agriculture biologique, qui souhaitez manger sainement, Jardi’Rêve vous invite cette année à découvrir les couleurs, saveurs et fraîcheurs des productions locales…

Restauration sur place.

+33 6 61 70 53 14

Sali’An

Val de Virvée

