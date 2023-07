Découvrez la richesse du patrimoine historique de l’Université de Strasbourg Jardins Universitaires Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Découvrez la richesse du patrimoine historique de l'Université de Strasbourg

Jouez, devinez, assemblez. Des bâtiments aux collections, découvrez, en participant à des mini jeux, la richesse du patrimoine historique de l'Université de Strasbourg.

Jardins Universitaires
Rue de l'université, 67000 Strasbourg

Les jardins universitaires constituent le coeur du campus de l'université impériale, inauguré en 1884. Situé dans le secteur dit de la porte des pêcheurs, il coïncide avec l'ambitieux projet d'extension de Strasbourg, la future Neustadt, dont elle constitue d'ailleurs le premier grand chantier urbain structurant. Le site d'une quinzaine d'hectares, vierge de toute construction, correspond à l'ancien glacis des fortifications. Ce plan propose l'implantation des différents instituts sur un axe longitudinal au sein d'un jardin d'agrément, se déployant depuis l'imposant palais universitaire jusqu'aux allées sinueuses du jardin botanique.

16 et 17 septembre 2023

