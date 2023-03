Du son dans le gazon Jardins thématiques du Domaine de l’Abbaye Thiron-Gardais Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Du son dans le gazon Jardins thématiques du Domaine de l’Abbaye, 3 juin 2023, Thiron-Gardais. Du son dans le gazon 3 et 4 juin Jardins thématiques du Domaine de l’Abbaye Découvrez les sons des jardins du Domaine de l’abbaye et testez votre ouïe ! Jardins thématiques du Domaine de l’Abbaye 18, rue de l’Abbaye 28480 Thiron-Gardais Thiron-Gardais 28480 Saint-Denis-d’Authou Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 49 49 49 https://www.ledomainedelabbaye.net/ D’inspiration médiévale, les jardins thématiques du Domaine de l’Abbaye s’étendent sur 4 hectares au pied de la longue nef romane de l’Eglise abbatiale et présentent différents espaces : jardins des simples, potager, aromates, rosiers odorants, tilleul remarquable, vivier etc. Autoroute A11 sortie n°4 Brou/Nogent-le-Rotrou Thiron-Gardais est situé sur la RD922 entre Illiers-Combray et Nogent-le-Rotrou Parking place de l’Europe face à l’étang Gares à Nogent-le-Rotrou ou La Loupe (Ligne Paris / Le Mans) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Domaine de l’Abbaye Thiron-Gardais

