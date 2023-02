Visite Découverte des Jardins Solidaires et Pluriels Jardins Solidaires et Pluriels, 2 juin 2023, Niort.

Visite Découverte des Jardins Solidaires et Pluriels 2 – 4 juin Jardins Solidaires et Pluriels

Entrée Libre

Rendez-vous aux jardins 2023

Jardins Solidaires et Pluriels 39 quai de Belle Île, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Centre Ville Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Possibilité de se garer le long de la Sèvre

http://www.facebook.com/jardinsolidairesNiort C’est un jardin au naturel, qui vit au rythme des usagers individuels et des différents groupes à but thérapeutique. On y vient faire du jardinage, rencontrer des gens et faire du compost ! La visite permet d’observer un jardin et d’apprendre à le cultiver en fonction des saisons. Superficie : 7 000 m2

Venez découvrir et visiter librement nos jardins solidaires et pluriels. Une animatrice sera également présente pour vous accueillir et vous expliquer notre fonctionnement. Elle vous invitera aussi à découvrir “quelques musiques” cachées de nos jardins.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00

