Atelier – Couronnes de Noël Jardins Secrets Mauves-sur-Huisne, 2 décembre 2023, Mauves-sur-Huisne.

Mauves-sur-Huisne,Orne

L’association Festy Mauves vous propose un atelier couronnes de Noël. L’atelier sera animé par Armand, de La Ferme florale de Mauves-sur-Huisne..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Jardins Secrets rue de la Huchette

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



The Festy Mauves association is offering a Christmas wreath workshop. The workshop will be led by Armand, from La Ferme florale in Mauves-sur-Huisne.

La asociación Festy Mauves propone un taller de coronas navideñas. El taller estará dirigido por Armand, de La Ferme florale de Mauves-sur-Huisne.

Der Verein Festy Mauves bietet Ihnen einen Workshop für Weihnachtskränze an. Der Workshop wird von Armand von La Ferme florale in Mauves-sur-Huisne geleitet.

