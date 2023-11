Atelier – Opération bulbes Jardins Secrets Mauves-sur-Huisne, 18 novembre 2023, Mauves-sur-Huisne.

Mauves-sur-Huisne,Orne

L’association Festy Mauves vous propose de préparer le printemps prochain avec une opération bulbes. L’atelier sera animé par Armand, de La Ferme florale.

Vous pouvez amener votre contenant si vous le souhaitez pour repartir avec votre composition..

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Jardins Secrets rue de la Huchette

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



The Festy Mauves association invites you to prepare for next spring with a bulb operation. The workshop will be led by Armand, from La Ferme florale.

You can bring your own container if you wish, and leave with your own arrangement.

La asociación Festy Mauves le ofrece la posibilidad de prepararse para la próxima primavera con una operación de bulbos. El taller estará dirigido por Armand, de La Ferme florale.

Si lo desea, puede traer su propio recipiente y marcharse con su propio arreglo.

Der Verein Festy Mauves bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit einer Blumenzwiebel-Aktion auf den nächsten Frühling vorzubereiten. Der Workshop wird von Armand von La Ferme florale geleitet.

Wenn Sie möchten, können Sie Ihren Behälter mitbringen, um mit Ihrer Komposition nach Hause zu gehen.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme