Jardins secrets Jardins secrets Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Jardins secrets Jardins secrets, 4 juin 2023, Bagnères-de-Bigorre. Jardins secrets Dimanche 4 juin, 10h00, 14h00 Jardins secrets L’évènement « Jardins secrets » se décompose en 2 parties :

– des visites libres de jardins privés de 10h à 12h et de 14h à 18h ;

– des animations tout public autour du jardinage au naturel de 14h à 18h. Jardins secrets Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 95 49 67 http://www.cpie65.fr Dans le cadre de « Bienvenue dans mon jardin au naturel » qu’organise l’Union nationale des Centres permanents d’initiatives pour l’environnement (CPIE), le CPIE Bigorre-Pyrénées propose de découvrir de nombreux jardins privés et cachés de Bagnères-de-Bigorre et Pouzac qui accueilleront pour l’occasion des animations sur les méthodes de culture au naturel. A 64, sortie Tournay, direction Bagnères-de-Bigorre par la D 938. Dépliant disponible dans le premier jardin de Bagnères-de-Bigorre, la « Roseraie », situé près de l’ancienne gare Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©CPIE65

Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Jardins secrets Adresse Bagnères-de-Bigorre Ville Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Jardins secrets Bagnères-de-Bigorre

Jardins secrets Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-bigorre/

Jardins secrets Jardins secrets 2023-06-04 was last modified: by Jardins secrets Jardins secrets Jardins secrets 4 juin 2023 Bagnères-de-Bigorre jardins secrets Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées