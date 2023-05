Atelier Boutures du potager Jardins Renoir – Musée de Montmartre, 12 juillet 2023, .

Atelier Boutures du potager Mercredi 12 juillet, 19h00 Jardins Renoir – Musée de Montmartre https://openagenda.com/jardins-ouverts-2023/events/atelier-potager-de-balcon-9469959

Vous avez des notions de jardinage et vous jardinez déjà sur votre balcon, votre terrasse ou vos rebords de fenêtre ? Vous avez envie de reproduire vos plantes (ou celles de vos amis) pour mettre plus de vert et de diversité dans votre vie ? Vous avez envie de partager avec votre entourage des plantes que vous aimez ?

Alors cet atelier est fait pour vous !

Lors de l’atelier vous allez :

découvrir la multiplication des plantes par bouturage

apprendre deux techniques pour faire les boutures

apprendre à choisir quelle partie des plantes bouturer

Nous commençons par un petit peu de théorie sur les différents modes de multiplication des plantes puis très vite nous passons au concret avec la réalisation des boutures à proprement parler. Vous repartirez avec vos boutures d’aromatiques et des conseils pour vous en occuper.

Jardins Renoir – Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France +33 1 49 25 89 39 https://museedemontmartre.fr/ https://www.facebook.com/MuseeMontmartre/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/boutures-daromatiques-2023 »}] Créé en 1960 dans l’une des plus ancienne bâtisses de la Butte, le Musée fut un lieu de rencontres et de résidence pour de nombreux artistes : Auguste Renoir, Suzanne Valadon, Emile Bernard et Raoul Dufy. Certainement le Musée le plus charmant de Paris. Métro Lamarck Caulaincourt (L12) – Anvers (L2) puis funiculaire de Montmartre – Pigalle (L2) puis Bus 40, arrêt Saules-Cortot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T19:00:00+02:00 – 2023-07-12T20:30:00+02:00

Atelier jardinage