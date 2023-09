Atelier Potager de balcon Jardins Renoir – Musée de Montmartre Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Atelier Potager de balcon 1 et 5 juillet Jardins Renoir – Musée de Montmartre Atelier pour adultes 40€ (avec le code de réduction JO2023)

Vous voulez vous reconnecter à votre alimentation ? Devenir plus autonome ? Préserver la biodiversité et limiter votre empreinte écologique ? Cet atelier est fait pour vous

Objectif de l’atelier

Vous donner toutes les clefs pour commencer à cultiver sur votre balcon ou vos rebords de fenêtre au fil des saisons. Après avoir passé un moment convivial en petit comité (6 personnes env.) dans ce cadre bucolique, vous repartirez avec des semis pour pouvoir démarrer votre potager.

Lieu

L’atelier a lieu dans les jardins du Musée de Montmartre, une oasis de verdure et de calme au sommet de la Butte. Au cœur de leur potager vous pourrez découvrir quelques unes des plantes à cultiver chez vous.

Pour qui est cet atelier ?

L’atelier s’adresse aux adultes débutants ou à ceux qui cultivent déjà un peu mais ont besoin d’un coup de pouce pour aller plus loin.

Durée de l’atelier

L’atelier dure environ 2h. Après l’atelier, vous pourrez profiter des jolis jardins* avec vue sur les vignes du Clos Montmartre.

Tarif préférentiel : bénéficiez d’une réduction de 5€ sur le prix de l’atelier avec le code JO2023

*sauf privation partielle des jardins du Musée

Jardins Renoir – Musée de Montmartre 12 rue Cortot 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France +33 1 49 25 89 39 https://museedemontmartre.fr/ https://www.facebook.com/MuseeMontmartre/ Métro Lamarck Caulaincourt (L12) – Anvers (L2) puis funiculaire de Montmartre – Pigalle (L2) puis Bus 40, arrêt Saules-Cortot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

2023-07-05T19:00:00+02:00 – 2023-07-05T21:00:00+02:00

