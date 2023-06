LA TCHOUTCHOUKA Jardins Paul et Virginie Guyancourt, 26 août 2023, Guyancourt.

LA TCHOUTCHOUKA Samedi 26 août, 20h30 Jardins Paul et Virginie

Venue d’Amérique latine où sa popularité se vérifie dans de nombreux pays, la Cumbia s’est installée dans le paysage musical français et européen pour devenir le courant latino le plus en vue actuellement.

Emmené par le chanteur colombien Juan Reyes, les 7 instrumentistes de la Tchoutchouka sont depuis 10 ans les ambassadeurs de la Cumbia en Bretagne. Au fil des bals, des concerts et des enregistrements, la Tchoutchouka a exploré les Cumbia traditionnelles chantées et accompagnées de percussions, fait danser les foules avec l’accordéon vallenato et les standards des années 60, pratiqué l’électrique « chicha » péruvienne et crée des compositions inédites inspirées de la nu-cumbia et de la salsa colombienne.

En 2020 La Tchoutchouka réalise un nouveau projet. Dans la tradition des bandas colombiennes le groupe devient une fanfare faisant descendre la cumbia dans la rue.

Jardins Paul et Virginie 2 boulevard du Château 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

2023-08-26T20:30:00+02:00 – 2023-08-26T21:30:00+02:00

