Circuit : randonnée d'un jardin à l'autre Samedi 3 juin, 14h00 Jardins partagés 5 km env. Lors d'une randonnée de 5 km environ, venez découvrir les jardins partagés du Val de Saigue ainsi que les jardins familiaux de Kairon. Jardins partagés Quartier du Val de Saigue, 50380 Saint Pair sur Mer Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie 02 33 70 60 41 https://www.saintpairsurmer.fr Circuit entre les jardins partagés et les jardins familiaux Parking de la Mairie

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00 © Office Culturel Saint Pair sur Mer

