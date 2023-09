Fête de l’eau aux jardins partagés Jardins partagés – Saint lys. Saint-Lys, 23 septembre 2023, Saint-Lys.

Plongez dans une journée d’aventures aux Jardins Partagés de Saint-Lys lors de la Fête de l’eau !

Au programme :

De 9h30 à 16h30, ne manquez pas :

Escape Game « Sauvons la Garonne » par la Water Family Éveillez l’aventurier en vous avec cet escape game captivant qui vous défie de sauver la Garonne en résolvant des énigmes stimulantes.

Ferme Nomade (Ane, poney, chèvre, et plus encore) Plongez dans l’univers rustique de la Ferme Nomade, où les animaux attendent pour partager des moments chaleureux avec les petits et les grands.

Ruche Pédagogique Découvrez les secrets fascinants des abeilles grâce à notre ruche pédagogique, une opportunité unique d’apprendre sur ces créatures essentielles à notre écosystème.

Animation sur le thème de l’eau : Laissez-vous inspirer par des animations captivantes sur le thème de l’eau, présentées par Haute Garonne Environnement, pour une prise de conscience écologique enrichissante.

Vente de cactus, oyas, gambusie, plants, et bien plus encore Explorez notre marché coloré où vous trouverez une variété de trésors végétaux, des cactus aux oyas en passant par les plants, pour égayer votre espace vert.

De 10h00 à 12h00, ne manquez pas :

Atelier pratique sur l’utilisation de l’eau au jardin, animé par l’association Partageons les Jardins Apprenez des astuces essentielles pour une utilisation responsable de l’eau dans votre jardin. L’association Partageons les Jardins vous guidera à travers cet atelier instructif.

Et bien sûr, votre appétit sera satisfait grâce à une petite restauration sur place assurée avec soin par le Comité des Fêtes !

Jardins partagés – Saint lys. Route de Toulouse – Saint-Lys Saint-Lys 31470

