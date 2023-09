Jardins partagés : Paris-Berlin même combat ? Médiathèque Marguerite Duras Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Projection-débat en partenariat avec l’association Graine de Jardins

Les

jardins partagés de Paris et Berlin sont apparus au tournant des années

2000 et leur

nombre n’a cessé de grandir depuis lors. Bien que très différentes par

leur histoire et leur morphologie, les deux capitales présentent de

nombreux points communs. L’échange organisé par Graine de Jardins et le

Centre Français de Berlin en 2022 avait pour ambition

d’interroger les opportunités et les difficultés auxquels font face les

jardins partagés. Ce projet a permis de faire se rencontrer les membres

de 5 jardins parisiens et de 7 jardins berlinois pendant 4 jours dans

chaque ville. Ces deux séjours ont fait l’objet

d’un film réalisé par la documentariste et ethnologue Violeta Ramirez. Le débat qui suivra la projection réunira la réalisatrice, des participant.es

à l’échange et des représentant.es

de la Ville de Paris.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

