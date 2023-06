Plantes bio-indicatrices de milieux (Jardins Sauvage) Jardins partagés Gaubre Brive-la-Gaillarde, 1 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Rendez-vous à 14h30 aux Jardins partagés de Gaubre. Avec Virginie De Andrade, Champ des villes et Dominique Gaudefroy de Jardin Sauvage.

Infos: js19@laposte.net.

Jardins partagés Gaubre

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Meet at 2.30pm at the Jardins partagés de Gaubre. With Virginie De Andrade, Champ des villes and Dominique Gaudefroy from Jardin Sauvage.

Info: js19@laposte.net

Cita a las 14.30 h en los Jardins partagés de Gaubre. Con Virginie De Andrade, Champ des villes y Dominique Gaudefroy del Jardin Sauvage.

Información: js19@laposte.net

Treffpunkt um 14:30 Uhr in den Jardins partagés de Gaubre. Mit Virginie De Andrade, Champ des villes, und Dominique Gaudefroy von Jardin Sauvage.

Infos: js19@laposte.net

