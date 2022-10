Ça me dit l’environnement Jardins partagés du Camoëlin Camoel Catégories d’évènement: Camoel

Loire-Atlantique

Ça me dit l’environnement Jardins partagés du Camoëlin, 29 octobre 2022, Camoel. Ça me dit l’environnement Samedi 29 octobre, 10h00 Jardins partagés du Camoëlin

Public

Matinée environnement programmée dans le cadre du projet jeunesse « Ca me dit » l’environnement, en partenariat entre la Fédé, l’association Lire et faire Lire, et les mairies de Camoël et de Pénest… Jardins partagés du Camoëlin 7 chemin de la fontaine de Kerarno 56130 Camoel Camoel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire Matinée environnement programmée dans le cadre du projet jeunesse « Ca me dit » l’environnement, en partenariat entre la Fédé, l’association Lire et faire Lire, et les mairies de Camoël et de Pénestin.

Au programme : activités autour du jardin, lectures pour enfants, chasse au trésor écologique, footing écolo, atelier de fabrication de nichoirs, etc…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T10:00:00+02:00

2022-10-29T14:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Camoel, Loire-Atlantique Autres Lieu Jardins partagés du Camoëlin Adresse 7 chemin de la fontaine de Kerarno 56130 Camoel Ville Camoel lieuville Jardins partagés du Camoëlin Camoel Departement Loire-Atlantique

Jardins partagés du Camoëlin Camoel Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camoel/

Ça me dit l’environnement Jardins partagés du Camoëlin 2022-10-29 was last modified: by Ça me dit l’environnement Jardins partagés du Camoëlin Jardins partagés du Camoëlin 29 octobre 2022 Camoel Jardins partagés du Camoëlin Camoel

Camoel Loire-Atlantique