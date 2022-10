Jardins partagés de Saint-Claude : Table ouverte. Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

Jardins partagés de Saint-Claude : Table ouverte. Saint-Claude, 26 octobre 2022, Saint-Claude. Jardins partagés de Saint-Claude : Table ouverte.

21 Rue Henri Ponard Jardins partagés Saint-Claude Jura Jardins partagés 21 Rue Henri Ponard

2022-10-26 12:30:00 – 2022-10-26 14:00:00

Jardins partagés 21 Rue Henri Ponard

Saint-Claude

Jura 5 EUR Jardins partagés de Saint-Claude : Table ouverte. Mercredi 26 octobre de 12h30 à 14h00 aux jardins partagés de Saint-Claude. Venez déguster les légumes fraîchement cueillis préparés sur place par les jardiniers.

Repas de saison bio et végétarien. Annulé en cas de pluie. 5 euros pour les adhérents.

10 euros pour les non adhérents. Inscriptions au 03 84 33 27 08. jardinspartages-saintclaude@outlook.fr +33 3 84 33 27 08 Jardins partagés 21 Rue Henri Ponard Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Saint-Claude Jura Jardins partagés 21 Rue Henri Ponard Ville Saint-Claude lieuville Jardins partagés 21 Rue Henri Ponard Saint-Claude Departement Jura

Saint-Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/

Jardins partagés de Saint-Claude : Table ouverte. Saint-Claude 2022-10-26 was last modified: by Jardins partagés de Saint-Claude : Table ouverte. Saint-Claude Saint-Claude 26 octobre 2022 21 Rue Henri Ponard Jardins partagés Saint-Claude Jura Jura Saint-Claude

Saint-Claude Jura