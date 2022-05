Jardins partagés de la MPT du Plan MPT DU PLAN – les jardins Becquerel Vallès Valence Catégories d’évènement: Drôme

MPT DU PLAN – les jardins Becquerel Vallès, le samedi 4 juin à 09:30

– Accès libre toute la journée aux jardins partagés Becquerel – 9h30-12h : jeux en bois – MPT Plan – 9h30-12h : chasse au trésor – jardin pédagogique – 9h-17h30 : livres jeux sur le développement durable – Bleuet – 10h-12h : atelier artistique autour du thème « que seront nos fleurs demain » Semaine précédente à l’événement sur le thème « autour du développement durable » : ateliers, jeux, accueil école, exposition, visite jardin sur les divers sites de la MPT du Plan (jardin, Bleuet, MPT, médiathèque) Ce jardin est conventionné par la ville de Valence.

entrée libre

