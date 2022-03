Jardins partagés de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Jardins partagés de la Grenouille Argenton-sur-Creuse, 19 mars 2022, Argenton-sur-Creuse. Jardins partagés de la Grenouille Argenton-sur-Creuse

2022-03-19 – 2022-03-19

Argenton-sur-Creuse Indre “Savez-vous greffer un arbre fruitier” atelier greffage en partenariat avec la Société pomologique du Berry

Vous voulez reproduire vos arbres fruitiers préférés au moindre coût alors cet atelier est fait pour vous, places limitées, sur inscription. Atelier de greffage jardinpartagedelagrenouille@gmail.com +33 6 67 57 45 38 “Savez-vous greffer un arbre fruitier” atelier greffage en partenariat avec la Société pomologique du Berry

Vous voulez reproduire vos arbres fruitiers préférés au moindre coût alors cet atelier est fait pour vous, places limitées, sur inscription. ©lesjardinspartagés

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Argenton-sur-Creuse Departement Indre

Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/

Jardins partagés de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 2022-03-19 was last modified: by Jardins partagés de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 19 mars 2022 Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse Indre