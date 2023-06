Ateliers pour tous aux Jardins partagés de la Butte Pinson – atelier « radeau nourricier » Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny, 9 juillet 2023, Montmagny.

15h – 17h : L’association Terre et Cultures vous propose de construire un « radeau nourricier » pour aller vers une autonomie alimentaire en ville. Cul-tiver ses légumes sans jardin et sans terre c’est possible ! Uniquement avec des produits de récupération (palettes, cageots…) et glanés dans la nature (bois mort, feuilles…). Pour avoir une production alimentaire sur un simple balcon.

Jardins partagés de la Butte Pinson Chemin du Val Richebourg à Bluteau 95360 Montmagny Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France 06 07 80 12 63 Les Jardins Partagés se trouvent dans le parc régional de la Butte Pinson par la rue de Pierrefitte à Montmagny puis 100m à droite sur le Ruban Vert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

