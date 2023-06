Ateliers pour tous aux Jardins partagés de la Butte Pinson – visite guidée du poulailler collectif Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny Montmagny Catégories d’Évènement: Montmagny

Val-d'Oise Ateliers pour tous aux Jardins partagés de la Butte Pinson – visite guidée du poulailler collectif Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny, 9 juillet 2023, Montmagny. Ateliers pour tous aux Jardins partagés de la Butte Pinson – visite guidée du poulailler collectif Dimanche 9 juillet, 13h30 Jardins partagés de la Butte Pinson 13h30 – 15h : L’association des Poules de la Butte vous accueille pour une visite guidée du poulailler collectif : comment vivent les poules, que man-gent-elles, comment fonctionne le poulailler collectif, comment créer un pou-lailler, et toutes les questions qu’il vous plaira de poser. Jardins partagés de la Butte Pinson Chemin du Val Richebourg à Bluteau 95360 Montmagny Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France 06 07 80 12 63 Les Jardins Partagés se trouvent dans le parc régional de la Butte Pinson par la rue de Pierrefitte à Montmagny puis 100m à droite sur le Ruban Vert Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T13:30:00+02:00 – 2023-07-09T15:00:00+02:00

2023-07-09T13:30:00+02:00 – 2023-07-09T15:00:00+02:00 Île-de-France Nature Détails Catégories d’Évènement: Montmagny, Val-d'Oise Autres Lieu Jardins partagés de la Butte Pinson Adresse Chemin du Val Richebourg à Bluteau 95360 Montmagny Ville Montmagny Departement Val-d'Oise Age max 99 Lieu Ville Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny

Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmagny/

Ateliers pour tous aux Jardins partagés de la Butte Pinson – visite guidée du poulailler collectif Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny 2023-07-09 was last modified: by Ateliers pour tous aux Jardins partagés de la Butte Pinson – visite guidée du poulailler collectif Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny 9 juillet 2023