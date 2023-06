Ateliers pour tous aux Jardins partagés de la Butte Pinson – atelier tableau floral Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny Montmagny Catégories d’Évènement: Montmagny

Val-d'Oise Ateliers pour tous aux Jardins partagés de la Butte Pinson – atelier tableau floral Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny, 9 juillet 2023, Montmagny. Ateliers pour tous aux Jardins partagés de la Butte Pinson – atelier tableau floral Dimanche 9 juillet, 11h00 Jardins partagés de la Butte Pinson 11h – 12h30 : L’association Escal propose la fabrication d’un tableau floral réalisé avec des fleurs trouvées sur les Jardins Partagés. Cette animation est l’occasion de mieux connaître les fleurs cultivées mais aussi sauvages. Possibilité de pique-niquer sur place Jardins partagés de la Butte Pinson Chemin du Val Richebourg à Bluteau 95360 Montmagny Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France 06 07 80 12 63 Les Jardins Partagés se trouvent dans le parc régional de la Butte Pinson par la rue de Pierrefitte à Montmagny puis 100m à droite sur le Ruban Vert Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

