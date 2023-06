Dans le cadre de Jardins ouverts : Découvrir la vie des poules Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny, 1 juillet 2023, Montmagny.

Dans le cadre de Jardins ouverts : Découvrir la vie des poules Samedi 1 juillet, 14h00 Jardins partagés de la Butte Pinson

Rejoignez-nous à la Butte Pinson pour découvrir la vie d’un poulailler collectif et laissez-vous surprendre ! À travers une approche sensible (observer, toucher, sentir, nourrir…), vous comprendrez le fonctionnement de ce lieu de vie, pas si commun que cela ! Vous pouvez amener des restes alimentaires, et de petites animations sont également prévues pour les enfants…

https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/dans-le-cadre-de-jardins-ouverts-decouvrir-la-vie-des-poules/

Jardins partagés de la Butte Pinson Chemin du Val Richebourg à Bluteau 95360 Montmagny Montmagny 95360 Val-d'Oise Île-de-France 06 07 80 12 63

Les Jardins Partagés se trouvent dans le parc régional de la Butte Pinson par la rue de Pierrefitte à Montmagny puis 100m à droite sur le Ruban Vert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:00:00+02:00

poulailler

Les Poules de la Butte