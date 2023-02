Planter au jardin avant l’été Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Montmagny Catégories d’Évènement: Montmagny

Planter au jardin avant l’été Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte, 14 mai 2023, Montmagny. Planter au jardin avant l’été Dimanche 14 mai, 14h30 Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Que faire au jardin à l’approche de l’été ? Le mois de mai est le moment pour bien des plantations : pieds de tomates, légumes de printemps mais aussi choux, blettes et courges que l’on récolte à l’automne. Lors de cet atelier ludique, apprenez également à butter, tailler, tutorer, éclaircir et repiquer selon les travaux en cours sur la parcelle.

Outils de jardins prêtés. Gants recommandés et prévoir une tenue adaptée. Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France Montmagny 95360 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

