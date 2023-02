Semer et planter au jardin au printemps Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Montmagny Catégories d’Évènement: Montmagny

Val-d'Oise

Semer et planter au jardin au printemps Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte, 2 avril 2023, Montmagny. Semer et planter au jardin au printemps Dimanche 2 avril, 14h30 Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Dans une ambiance conviviale et studieuse, tout en faisant vos semis, venez découvrir les premières plantes printanières à mettre directement en terre ! Vous apprendrez à identifier et planter les légumes qui ne craignent pas les gelées, à semer directement en terre, mais aussi à préparer des semis en poquets avant une plantation en terre à la mi-mai.

Les outils de jardins vous seront prêtés. Prévoir une tenue adaptée. Les gants sont recommandés. Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France Montmagny 95360 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T12:30:00+00:00 – 2023-04-02T15:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Montmagny, Val-d'Oise Autres Lieu Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Adresse Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France Ville Montmagny Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Montmagny Departement Val-d'Oise

Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Montmagny Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmagny/

Semer et planter au jardin au printemps Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte 2023-04-02 was last modified: by Semer et planter au jardin au printemps Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte 2 avril 2023 accès via rue de Pierrefitte Montmagny Jardins partagés de la Butte Pinson Montmagny

Montmagny Val-d'Oise