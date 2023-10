ATELIER JARDINAGE ZÉRO DÉCHET Jardins partagés Bièvres, 25 novembre 2023, Bièvres.

Gratuit sur inscription : https://www.billetweb.fr/atelier-jardinage-zero-dechet

Vous êtes lassé d’évacuer vos déchets verts ? La Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc vous propose un atelier « Jardinage zéro déchet » dans les jardins partagés de la Fontaine à Bièvres. Venez acquérir des techniques et astuces pour réduire, recycler et valoriser vos déchets végétaux ! Vous apprendrez à :

• Revoir la conception du jardin en faisant des choix d’organisation de l’espace, des plantes choisies…

• Réutiliser vos « déchets » du jardin pour les transformer en ressource : paillage, mulching, broyage, nichoirs, haie sèche…

• Bien faire son compost, et son utilisation au jardin.

Horaire : 10h à 12h

Lieu : Jardins partagés – 12 rue de la fontaine 91570 Bièvres

Jardins partagés 12 rue de la fontaine 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France

