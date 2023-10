La Toussaint aux Jardins Panoramiques de Limeuil Jardins Panoramiques Limeuil, 22 octobre 2023, Limeuil.

Limeuil,Dordogne

Après la rentrée, voici enfin des vacances bien méritées ! Les Jardins Panoramiques de Limeuil vous attendent et vous ont préparé un petit programme spécial » Halloween » : Enquête spéciale Halloween et Escape Game Garden.

2023-10-22 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Jardins Panoramiques Place des Fossés

Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After the start of the new school year, it’s time for a well-deserved vacation! Les Jardins Panoramiques de Limeuil are waiting for you, and have prepared a special « Halloween » program for you: Special Halloween investigation and Escape Game Garden

Tras el comienzo del nuevo curso escolar, ¡es hora de disfrutar de unas merecidas vacaciones! Los Jardines Panorámicos de Limeuil le esperan y le han preparado un programa especial « Halloween »: una investigación especial Halloween y un Jardín Juego de Escape

Nach dem Schulbeginn kommen nun endlich die wohlverdienten Ferien! Die Panoramischen Gärten von Limeuil erwarten Sie und haben ein kleines Programm speziell für « Halloween » für Sie vorbereitet: Halloween-Sonderuntersuchung und Escape Game Garden

