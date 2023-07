Patrimoine agricole : exposition, visites et ateliers pédagogiques Jardins Ouvriers des Vertus Aubervilliers, 28 août 2023, Aubervilliers.

Patrimoine agricole : exposition, visites et ateliers pédagogiques 28 et 30 août Jardins Ouvriers des Vertus Entrée libre

Cet événement propose de découvrir le patrimoine naturel et agricole de la Plaine des Vertus, plaine maraîchère de Seine-Saint-Denis.

Une cartographie sensible réalisée par une artiste plasticienne vous présentera les vestiges de ce riche patrimoine (jardins ouvriers, fermes, parcelles d’agriculture urbaine, etc.). Sous forme d’exposition, plusieurs formats de la carte seront affichés ou posés au sol et seront accompagnés de panneaux d’informations pédagogiques.

Une visite de l’exposition est proposée par l’artiste.

Des ateliers pédagogiques s’adressant à un public scolaire et familial seront animés par une médiatrice culturelle.

Une rare occasion de découvrir ce patrimoine à préserver.

Jardins Ouvriers des Vertus 6 avenue de la Division Leclerc 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T14:30:00+02:00 – 2023-08-28T17:00:00+02:00

2023-08-30T14:30:00+02:00 – 2023-08-30T17:00:00+02:00

© Jardins Ouvriers des Vertus