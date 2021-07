Aubervilliers Aubervilliers Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Jardins Ouverts – Une Oasis dans la Ville Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Jardins Ouverts – Une Oasis dans la Ville Aubervilliers, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aubervilliers. Jardins Ouverts – Une Oasis dans la Ville 2021-07-03 12:00:00 – 2021-07-03 19:30:00 Une Oasis dans la Ville 2 rue Edgar Quinet

Aubervilliers Seine-Saint-Denis Visitez cet étonnant îlot de verdure niché entre la ferme Mazier et l’école Edgar Quinet à Aubervilliers. mtgaudier@gmail.com +33 6 31 28 28 27 https://www.iledefrance.fr/jardins-ouverts-2021-agenda-des-evenements-0?oaq%5Bwhat%5D=aubervilliers dernière mise à jour : 2021-06-21 par

