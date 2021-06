Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Jardins ouverts – Siestes musicales Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Jardins ouverts – Siestes musicales 2021-07-04 16:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 Musée d'art et d'histoire Paul Éluard 22bis rue Gabriel Péri Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Saint-Denis Imaginez : un cadre architectural magnifique, un jardin fleuri et ensoleillé, du reggae, de la soul, du funk… Rendez-vous pour deux dimanches festifs ! +33 1 83 72 24 57 dernière mise à jour : 2021-06-27 par

