Jardins ouverts – Lagedufer de Marie Julie Bourgeois Saint-Denis, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Denis. Jardins ouverts – Lagedufer de Marie Julie Bourgeois 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-03 20:30:00 Ferme urbaine de Saint-Denis – Zone Sensible 112 avenue de Stalingrad

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Découvrez dans le jardin ouvert une installation en fer recyclé de Marie Julie Bourgeois ! public@parti-poetique.org +33 7 66 19 27 79 https://www.facebook.com/zonesensible/ dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Lieu Saint-Denis Adresse Ferme urbaine de Saint-Denis - Zone Sensible 112 avenue de Stalingrad Ville Saint-Denis