Jardins ouverts La Rochebeaucourt-et-Argentine, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, La Rochebeaucourt-et-Argentine.

Jardins ouverts 2021-07-18 11:00:00 – 2021-07-18 17:00:00 Le Châtenet Château de Lasteyrie

La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne La Rochebeaucourt-et-Argentine

Entouré de bois, Lasteyrie possède un parc d’arbres centenaires tels que cèdres du Liban et bien d’autres espèces de grands arbres indigènes ou exotiques. Le jardin à proprement parler est planté de topiares, roseraies et parterres saisonniers. Il y a également un bassin, un verger et diverses autres zones à découvrir.

+33 5 53 56 44 60

PNR

dernière mise à jour : 2021-06-16 par