Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Jardins ouverts – Jardin partagé Cristino Garcia Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Jardins ouverts – Jardin partagé Cristino Garcia Saint-Denis, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Denis. Jardins ouverts – Jardin partagé Cristino Garcia 2021-07-04 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-04 Jardin partagé Cristino Garcia 1 rue Cristino Garcia

Saint-Denis Seine-Saint-Denis Entrez dans un petit bout de verdure au cœur du quartier Cristino Garcia ! contact@jardin-cristino-garcia.fr dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Denis Adresse Jardin partagé Cristino Garcia 1 rue Cristino Garcia Ville Saint-Denis lieuville 48.91646#2.36629