Jardins ouverts – Jardin d’Orge’Mômes Épinay-sur-Seine, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Épinay-sur-Seine. Jardins ouverts – Jardin d’Orge’Mômes 2021-07-17 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-17 17:00:00 17:00:00 Jardin Perma Bouts de Choux 5 rue de Champenois

Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis Épinay-sur-Seine Découvrez la biodiversité et le respect de l’environnement à travers des petits jeux pédagogiques interactifs ! +33 9 84 16 66 33 https://www.iledefrance.fr/jardins-ouverts-2021-agenda-des-evenements-0?oaq%5Bwhat%5D=%C3%A9pinay&oaq%5Buid%5D=4246821 dernière mise à jour : 2021-06-27 par

