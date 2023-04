Printemps des expositions – 2023 Jardins Mallet Stevens Croix Catégories d’évènement: Croix

Printemps des expositions – 2023 Jardins Mallet Stevens, 6 mai 2023, Croix. Printemps des expositions – 2023 6 mai – 11 juin Jardins Mallet Stevens Entrée libre Programmation Weekend des 6 & 7 mai

Hybride, dans tous ses états par l’atelier 9.

Horaires : Samedi 6 mai, de 14h à 19h / Dimanche 7 mai, de 10h à 18h. Expo également visible le lundi 8 mai, de 10h à 18h. Weekend des 13 & 14 mai

Exposition photographique sur les îles Kerguelen par Ludovic Lesven ; accompagnée par des fresques du climat et des panneaux actions réalisés par les enfants de la classe CM1 de Dolto.

Horaires : de 10h à 18h tout le weekend. Weekend des 20 & 21 mai

Suzi Leclercq, peintre.

Horaires : Samedi 20 mai, de 14h à 19h / Dimanche 21 mai, de 10h à 18h. Expo également visible le jeudi 18 mai, de 10h à 18h, puis le vendredi 19 mai, de 14h à 19h. Weekend des 27 & 28 mai

Hybride, dans tous ses états par l’atelier 9.

Horaires : Samedi 27 mai, de 14h à 19h / Dimanche 28 mai, de 10h à 18h. Expo également visible le lundi 29 mai, de 10h à 18h. Weekend des 3 & 4 juin

Juliette Meurisse, peintre.

Horaires : Samedi 3 juin, de 14h à 19h / Dimanche 4 juin, de 10h à 18h. Weekend des 10 & 11 juin

Sarah Pascal, peintre & Delphine Vanpoperinghe, sculptrice.

Jardins Mallet Stevens avenue Winston Churchill 59170 CROIX Croix 59190 Nord Hauts-de-France

